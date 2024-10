Livorno, è morta l'ottantenne investita stamani sul viale Mameli (Di venerdì 18 ottobre 2024) Erano apparse subito critiche le condizioni di una 80enne investita da una Fiat 500 mentre stava attraversando la strada in viale Mameli nella mattina di oggi, venerdì 18 ottobre. Purtroppo, dopo essere stata rianimata, la donna è morta poco dopo in ospedale nonostante ogni tentativo dei medici Livornotoday.it - Livorno, è morta l'ottantenne investita stamani sul viale Mameli Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Erano apparse subito critiche le condizioni di una 80enneda una Fiat 500 mentre stava attraversando la strada innella mattina di oggi, venerdì 18 ottobre. Purtroppo, dopo essere stata rianimata, la donna èpoco dopo in ospedale nonostante ogni tentativo dei medici

