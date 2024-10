Linkiesta.it - La destra sembra sempre sul punto di capitolare, poi ritrova l’unità in nome del governo

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il gioco delle tre carte al centroriesce alla perfezione. La casistica è ormai pesante. Della finanziaria ha scritto Mario Lavia ieri su Linkiesta, sottolineando la capacità di Giorgia Meloni nell’esercitare la sua leadership su Matteo Salvini e Antonio Tajani (cosa che non riesce Elly Schlein nel suo campo). Con la sponda del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che in conferenza stampa ha spiegato che i contadini e i pescatori sono contenti della manovra economica; meno le banche.va di sentire un populista russo dell’Ottocento. Quindi, alla fine, la lotta di classe da avanspettacolo sugli extraprofitti tra il rivoluzionario capo leghista e il rappresentante del Capitale Tajani si è risolta in una burletta. È il solito gioco delle parti a uso e consumo della propaganda in cui tuttoprecipitare e invece a cascarci èl’opposizione e alcuni media.