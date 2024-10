Tarantinitime.it - Il Ministro del Lavoro Marina Calderone a Taranto per parlare di Whistleblowing e normativa 231

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoIldel, sarà aper partecipare al convegno “231 nel settore pubblico e privato” che si terrà, presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 di lunedì 21 ottobre. L’evento, organizzato dal Cup (Comitato Unitario Professioni)e Confindustria, rappresenterà un importante momento di confronto e approfondimento sul D.Lgs 231/2001,in continua evoluzione, non solo per via di interventi diretti sul decreto, ma anche a causa dell’interazione di questa disciplina con altre norme collegate.