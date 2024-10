Giulia Salemi e mamma Fariba: spoiler circa il possibile nome del figlio dell’influencer (Di venerdì 18 ottobre 2024) I fan di Giulia Salemi potrebbero scegliere il nome del nascituro? Ecco cos’ha detto Fariba, la madre dell’influencer Per la gioia dei fan, il nome del figlio di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli potrebbe essere scelto proprio da loro. Dopo un pomeriggio trascorso tra letture e liste infinite che suggeriscono nomi – anche insoliti – per maschietti, Fariba chiede a Giulia di selezionare una serie di papabili da sottoporre ai fan che, poco prima del parto, potrebbero votare il preferito. Alla fine, il nome che avrà accumulato più consensi sarà quello definitivo. «Coinvolgiamo i tuoi fan», dichiara Fariba. L’idea della mamma di Giulia – e futura nonna – non sembra poi così male. Ciò che però non convince l’influencer è proprio la scelta dei nomi della mamma, che aggiunge: «Ciascuno di noi sceglie due nomi. Tu, Pierpaolo, la nonna, papà. 361magazine.com - Giulia Salemi e mamma Fariba: spoiler circa il possibile nome del figlio dell’influencer Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) I fan dipotrebbero scegliere ildel nascituro? Ecco cos’ha detto, la madrePer la gioia dei fan, ildeldie Pierpaolo Pretelli potrebbe essere scelto proprio da loro. Dopo un pomeriggio trascorso tra letture e liste infinite che suggeriscono nomi – anche insoliti – per maschietti,chiede adi selezionare una serie di papabili da sottoporre ai fan che, poco prima del parto, potrebbero votare il preferito. Alla fine, ilche avrà accumulato più consensi sarà quello definitivo. «Coinvolgiamo i tuoi fan», dichiara. L’idea delladi– e futura nonna – non sembra poi così male. Ciò che però non convince l’influencer è proprio la scelta dei nomi della, che aggiunge: «Ciascuno di noi sceglie due nomi. Tu, Pierpaolo, la nonna, papà.

