Fondi per la mensa scolastica, esulta la minoranza: "Partecipazione al bando grazie alla nostra segnalazione" (Di venerdì 18 ottobre 2024) I Consiglieri di minoranza di Casapesenna Alessandro Cirillo, Rosa Donciglio, Costantino Diana e Clorinda Bovenzi alla notizia che anche il Comune è stato finanziato dal governo Meloni per ben 675.600,00 euro per la costruzione della mensa scolastica affermano: “felicissimi per il risultato Casertanews.it - Fondi per la mensa scolastica, esulta la minoranza: "Partecipazione al bando grazie alla nostra segnalazione" Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) I Consiglieri didi Casapesenna Alessandro Cirillo, Rosa Donciglio, Costantino Diana e Clorinda Bovenzinotizia che anche il Comune è stato finanziato dal governo Meloni per ben 675.600,00 euro per la costruzione dellaaffermano: “felicissimi per il risultato

