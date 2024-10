Fondazione Magna Grecia presenta a New York “Agrigento Capitale Cultura” (Di venerdì 18 ottobre 2024) NEW York (ITALPRESS) – La Fondazione Magna Grecia ha presentato all’Istituto Italiano di Cultura di New York “Agrigento Capitale della Cultura Italiana 2025”. L’incontro ha testimoniato l’importanza di ribadire ai tanti Americani di origine siciliana e del Sud Italia l’orgoglio per le proprie radici e l’appartenenza ad una terra che ha alimentato la Cultura e la storia dell’Occidente.Agrigento è stata scelta come Capitale Italiana della Cultura 2025 per tutte le ragioni che riflettono la sua ricca eredità storica, Culturale e artistica. Antica colonia greca, Agrigento, patria di Empedocle, era ricordata già dal poeta Pindaro come “la più bella città dei mortali”, crocevia di popoli, incredibile laboratorio d’arte, di filosofia e di politica. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) NEW(ITALPRESS) – Lahato all’Istituto Italiano didi NewdellaItaliana 2025”. L’incontro ha testimoniato l’importanza di ribadire ai tanti Americani di origine siciliana e del Sud Italia l’orgoglio per le proprie radici e l’appartenenza ad una terra che ha alimentato lae la storia dell’Occidente.è stata scelta comeItaliana della2025 per tutte le ragioni che riflettono la sua ricca eredità storica,le e artistica. Antica colonia greca,, patria di Empedocle, era ricordata già dal poeta Pindaro come “la più bella città dei mortali”, crocevia di popoli, incredibile laboratorio d’arte, di filosofia e di politica.

