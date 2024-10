Cityrumors.it - Emma Bonino: storia politica e battaglie di una vera radicale

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Preoccupazione per le condizioni di. La leader di +Europa è stata ricota dopo un piccolo malore. Ecco come sta La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno ed ora c’è preoccupazione per le condizioni di. Come confermato dall’ufficio stampa di +Europa all’Ansa, laha accusato un leggero malore nel pomeriggio di ieri, giovedì 17 ottobre, ed è stata ricota d’urgenza all’ospedale Santo Spirito di Roma per tutti i controlli e le cure del caso.(Ansa) – cityrumors.itI primi aggiornamenti che arrivano dal nosocomio romano fanno comunque ben sperare. La, infatti, sta rispondendo bene alle cure e le sue condizioni sono in netto miglioramento. Una notizia positiva dopo gli attimi di terrore vissuti nel pomeriggio di ieri a causa di alcune difficoltà respiratorie.