Arpino di Casoria: Inquinamento ambientale. Carabinieri denunciano titolare di un'attività abusiva (Di venerdì 18 ottobre 2024) Servizio di largo raggio a Arpino di Casoria da parte dei Carabinieri. Sequestrata un intera attività abusiva Ad Arpino di Casoria i Carabinieri della locale stazione hanno effettuato un servizio a largo raggio volto al contrasto dei reati ambientali. Diverse le attività e le officine controllate. Durante le operazioni i militari hanno denunciato il titolare di un'officina meccanica di via De Nicola. L'attività era completamente abusiva e i Carabinieri hanno contestato una serie di violazioni in materia ambientale. Nell'officina di 70 metri quadrati e nell'area esterna di altri 20 metri quadrati, i militari hanno trovato pezzi di motore, parti meccaniche e plastiche varie. L'intera attività è stata sequestrata. Il titolare – oltre alle norme che regolano l'Inquinamento – dovrà rispondere di esercizio abusivo dell'attività.

