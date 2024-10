Andrea Iannone torna in MotoGp! Decisivo Valentino Rossi (Di venerdì 18 ottobre 2024) La voce circolava da un po', adesso il grande sogno di Andrea Iannone diventa realtà. Almeno pro tempore. Non appena si chiuderà la stagione in Superbike, dove gareggerà anche nel 2025, farà il ritorno in pompa magna nella cosiddetta Classe Regina. Il campione di Vasto, infatti tornerà a correre Chietitoday.it - Andrea Iannone torna in MotoGp! Decisivo Valentino Rossi Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La voce circolava da un po', adesso il grande sogno didiventa realtà. Almeno pro tempore. Non appena si chiuderà la stagione in Superbike, dove gareggerà anche nel 2025, farà il ritorno in pompa magna nella cosiddetta Classe Regina. Il campione di Vasto, infatti tornerà a correre

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Andrea Iannone pronto per il rientro in MotoGP : sostituisce Di Giannantonio nelle ultime gare - La stagione si avvia verso la conclusione, ma il ritorno di Andrea Iannone promette di portare un’energia rinnovata e un’attenzione mediatica che arricchisce ulteriormente la narrazione del Motomondiale, rendendo le ultime gare un evento imperdibile per gli appassionati delle due ruote. La scelta di inserire Iannone non solo riporta un ex campione nella competizione, ma offre anche a Di ... (Gaeta.it)

Andrea Iannone torna in MotoGP dopo 5 anni! Sostituirà Di Giannantonio per il finale - Dopo aver scontato la squalifica, il pilota è tornato alla ribalta nell’attuale Mondiale Superbike, che si conclude questo fine settimana a Jerez: sempre con la Ducati ha vinto gara-1 in Aragon ed è salito sul podio in altre quattro occasioni. Andrea Iannone tornerà a correre in MotoGP, sostituendo Fabio Di Giannantonio in sella alla Ducati VR46 in occasione del GP di Malesia e del GP di ... (Oasport.it)

Andrea Iannone in MotoGp : l’incredibile ritorno dopo 5 anni - sostituirà Di Giannantonio nel team di Valentino Rossi - Sono ormai passati 5 anni, ma prima della squalifica Iannone era uno dei più esperti piloti di MotoGp. Cinque anni dopo l’ultima volta, Andrea Iannone tornerà a correre in MotoGp. Iannone disputerà le ultime due gare della stagione a Sepang e a Valencia, visto che Di Giannantonio sarà costretto a tornare in Italia dopo le gare in Australia e Thailandia per potersi operare alla spalla sinistra. (Ilfattoquotidiano.it)