Ilrestodelcarlino.it - Unimc, opere d’arte umoristica in mostra per lo Humanities festival

(Di giovedì 17 ottobre 2024) L’artenon strappa una risata fine a sé stessa, di pura e spensierata allegria; il suo fine è quello di far riflettere, con bonaria irrisione, sulle vicende storiche, sui pregiudizi e sulle tragedie umane. Per questo la presenza all’interno del Maceratadi una piccolaretrospettiva delle 32 edizioni, fin qui svoltesi, della "Biennale internazionale dell’umorismo nell’arte di Tolentino" è pienamente in linea con il tema dell’iniziativa promossa da. Leesposte nel cortile della sede universitaria di via Garibaldi sono un modo per leggere con sana ironia il tema del, "Scoprire la Pace. Percorsi di giustizia per la guarigione del mondo". Nel selezionare letra le migliaia conservate nel Museo dell’Umorismo di Tolentino, i curatori dellahanno probabilmente avuto l’imbarazzo della scelta.