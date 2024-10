Quando la finale di Sinner al Six Kings Slam 2024: orario, tv, avversario, streaming (Di giovedì 17 ottobre 2024) Jannik Sinner ha raggiunto la finale del Six Kings Slam, torneo di esibizione milionario di scena a Riad (Arabia Saudita). L’altoatesino (n.1 del mondo) ha sconfitto il serbo Novak Djokovic in tre set (6-2 6-7 6-4) e ha avuto accesso all’atto concluso di questa competizione che metterà in palio per il vincitore ben 6 milioni di dollari. Una cifra astronomica. Le Finali saranno due, per il primo e il terzo posto, e andranno in scena sabato 19 ottobre, per consentire ai giocatori di tirare il fiato e anche per non violare il regolamento del circuito ATP che vieta ai tennisti protagonisti di cimentarsi per tre giorni consecutivi in esibizioni nel corso del calendario ufficiale. Ora Sinner potrà riposare e attendere il nome del prossimo avversario. Il rivale verrà fuori dal confronto tra i due spagnoli Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, con il primo nettamente favorito. Oasport.it - Quando la finale di Sinner al Six Kings Slam 2024: orario, tv, avversario, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Jannikha raggiunto ladel Six, torneo di esibizione milionario di scena a Riad (Arabia Saudita). L’altoatesino (n.1 del mondo) ha sconfitto il serbo Novak Djokovic in tre set (6-2 6-7 6-4) e ha avuto accesso all’atto concluso di questa competizione che metterà in palio per il vincitore ben 6 milioni di dollari. Una cifra astronomica. Le Finali saranno due, per il primo e il terzo posto, e andranno in scena sabato 19 ottobre, per consentire ai giocatori di tirare il fiato e anche per non violare il regolamento del circuito ATP che vieta ai tennisti protagonisti di cimentarsi per tre giorni consecutivi in esibizioni nel corso del calendario ufficiale. Orapotrà riposare e attendere il nome del prossimo. Il rivale verrà fuori dal confronto tra i due spagnoli Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, con il primo nettamente favorito.

