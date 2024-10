MotoGp, Bagnaia: “In Australia per vincere, ma senza correre rischi” (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Proverò a vincere, ma niente rischi. Se la Ducati mi aiuterà? Dall'Igna è stato chiaro, io e Jorge abbiamo lo stesso pacchetto". Lo ha dichiarato Pecco Bagnaia nella conferenza piloti in vista del Gp d''Australia, in programma a Phillip Island domenica 20 ottobre, parlando della corsa al titolo con Jorge Martin. "Non è Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Proverò a, ma niente. Se la Ducati mi aiuterà? Dall'Igna è stato chiaro, io e Jorge abbiamo lo stesso pacchetto". Lo ha dichiarato Pecconella conferenza piloti in vista del Gp d'', in programma a Phillip Island domenica 20 ottobre, parlando della corsa al titolo con Jorge Martin. "Non è

