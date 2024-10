Cityrumors.it - Maltempo, Gussoni (IlMeteo.it): “Situazione molto critica. Ecco le regioni più a rischio” – ESCLUSIVA

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Mattia, meteorologo de.it, inai nostri microfoni: “La nuova perturbazione terminerà lunedì.cosa dobbiamo aspettarci” Ha preso il via la nuova fase diin Italia. Dopo una prima parte di settimana caratterizzata dal sole e temperature gradevoli, da ieri, mercoledì 16 ottobre, una perturbazione ha colpito con violenza il nostro Paese. Si sono registrati molti disagi in Liguria dove sono esondati diversi fiumi. In molte zone si è deciso di chiudere le scuole per la giornata di oggi. Anche in Piemonte allagamenti e a Torino è scattata l’allerta per il Po ingrossato. Ilnon dà tregua all’Italia (Pixbay) – cityrumors.itMa non è finita qui. Da venerdì si entrerà nella seconda fase di questa ondata dicon diverseallagamenti e alluvioni lampo.