M.O., Meloni: dopo morte Sinwar iniziare nuova fase (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bruxelles, 17 ott. (askanews) – "Con la morte di Yahya Sinwar viene meno il principale responsabile del massacro del 7 ottobre 2023. La mia convinzione è che ora si debba iniziare una nuova fase: è tempo che tutti gli ostaggi siano rilasciati, che si proclami un immediato cessate il fuoco e che si avvii la ricostruzione a Gaza". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Continueremo a sostenere con determinazione – aggiunge – ogni sforzo in questa direzione e per la ripresa di un processo politico serio e credibile, che conduca alla soluzione dei due Stati".

