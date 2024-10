Donnapop.it - Figli amati male, il podcast di Basilio Petruzza che indaga il difficile rapporto tra genitori e figli

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La complessità deltraè un tema universale e sempre attuale. Ogni individuo porta con sé un bagaglio di esperienze che formano la sua identità, e spesso queste esperienze sono profondamente radicate nelle relazioni familiari. È possibile che uno, pur essendo desiderato e amato, possa sentirsi inadeguato o trascurato, subendo così un vissuto di frustrazione e dolore. In questo contesto si inserisce il” di, un’iniziativa che si propone di raccontare le dinamiche familiari e di fornire uno spazio di riflessione e condivisione per chi vive situazioni simili., scrittore e giornalista, ha concepito questo progetto non come un atto di accusa verso i, ma come un invito a riflettere insieme sulle difficoltà che sorgono nei legami familiari.