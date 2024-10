Denuncia dei vigili urbani ”Troppi tagli, così non va“ (Di giovedì 17 ottobre 2024) Mancata uniformità nelle divise e nei distintivi, ma anche nelle dotazioni di strumenti difensivi; rinuncia a finanziare i corsi di formazione per i nuovi agenti assunti; non rifinanziamento del ‘servizio prossimità’, che aveva consentito un aumento di personale; taglio delle risorse destinate alle polizie provinciali. Sono alcune delle problematiche che riguardano gli operatori delle polizie municipali e provinciali della Toscana, Lucca compresa, Denunciate dal reggente della Funzione Pubblica Cisl della Toscana Mauro Giuliattini e dal coordinatore regionale polizia locale della Fp Stefano Leporale. Lanazione.it - Denuncia dei vigili urbani ”Troppi tagli, così non va“ Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Mancata uniformità nelle divise e nei distintivi, ma anche nelle dotazioni di strumenti difensivi; rinuncia a finanziare i corsi di formazione per i nuovi agenti assunti; non rifinanziamento del ‘servizio prossimità’, che aveva consentito un aumento di personale;o delle risorse destinate alle polizie provinciali. Sono alcune delle problematiche che riguardano gli operatori delle polizie municipali e provinciali della Toscana, Lucca compresa,te dal reggente della Funzione Pubblica Cisl della Toscana Mauro Giuliattini e dal coordinatore regionale polizia locale della Fp Stefano Leporale.

