Daniele Cataldo arrestato per il tentato omicidio di Enzo Anghinelli: è l'uomo di fiducia del capo ultrà rossonero Lucci (Di giovedì 17 ottobre 2024) Daniele Cataldo, uomo di fiducia del capo ultrà rossonero Luca Lucci, è stato fermato per il tentato omicidio di Enzo Anghinelli, contro cui furono sparati cinque colpi di pistola in Ilmattino.it - Daniele Cataldo arrestato per il tentato omicidio di Enzo Anghinelli: è l'uomo di fiducia del capo ultrà rossonero Lucci Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)didelLuca, è stato fermato per ildi, contro cui furono sparati cinque colpi di pistola in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nei guai l’ultrà del Milan Daniele Cataldo - braccio destro di Luca Lucci - accusato dell’omicidio di Enzo Anghinelli - Nei guai, come riportato da Adnkronos, ci è finito anche Daniele Cataldo, molto vicino al capoultrà del Milan Luca Lucci, fermato con l’accusa di tentato omicidio di Enzo Anghinelli, contro il quale furono sparati 5 colpi di pistola il 12 aprile del 2019 in via Cadore. Gli inquirenti seguirono due piste: la droga, in quanto l’uomo ha precedenti in questo ambito, e la curva Sud, poiché sembra che ... (Dayitalianews.com)

Daniele Cataldo ultrà del Milan arrestato per il tentato omicidio di Enzo Anghinelli : è vicino a Luca Lucci - L’ultrà del Milan Daniele Cataldo, molto vicino a Luca Lucci, è stato arrestato a Milano per il tentato omicidio avvenuto nel 2019 di Enzo Anghinelli. (Notizie.virgilio.it)

Fermato ultrà del Milan Daniele Cataldo - braccio destro di Lucci. Sparò al narcos Enzo Anghinelli - I militari lo avevano fermato nel 2007 mentre usciva da un autonoleggio di via Teodosio con due chili di cocaina purissima in macchina: lì gli investigatori avevano trovato in tutto 26 chili di droga, la maggior parte nascosta in una Mercedes color oro. Anche Lucci risulta indagato in concorso. Il passato da narcos Il nome di Anghinelli era già noto negli ambienti criminali, visto che era stato ... (Ilgiorno.it)