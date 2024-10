Condannato a 3 anni e 4 mesi il trapper Baby Gang per i disordini a San Siro durante la registrazione di un video (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il gup di Milano ha Condannato in abbreviato, in primo grado, Baby Gang a 3 anni e 4 mesi per resistenza a pubblico ufficiale. Il 23enne avrebbe partecipato ai disordini che si sono verificati il 10 aprile 2021 a San Siro durante la registrazione del video di una canzone di Neima Ezza. Fanpage.it - Condannato a 3 anni e 4 mesi il trapper Baby Gang per i disordini a San Siro durante la registrazione di un video Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il gup di Milano hain abbreviato, in primo grado,a 3e 4per resistenza a pubblico ufficiale. Il 23enne avrebbe partecipato aiche si sono verificati il 10 aprile 2021 a Sanladeldi una canzone di Neima Ezza.

