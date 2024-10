Colleferro. Meteo avverso. Cambia il programma per l’apertura del 90° della città. Confermato al Castello il Carosello dei Carabinieri a cavallo. Spostati in Aula Consiliare gli altri eventi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Cronache Cittadine Colleferro – Domani, Venerdì 18 Ottobre, a causa delle previsioni Meteo poco rassicuranti, l’evento che ufficialmente aprirà le celebrazioni, subirà L'articolo Colleferro. Meteo avverso. Cambia il programma per l’apertura del 90° della città. Confermato al Castello il Carosello dei Carabinieri a cavallo. Spostati in Aula Consiliare gli altri eventi Cronache Cittadine. Cronachecittadine.it - Colleferro. Meteo avverso. Cambia il programma per l’apertura del 90° della città. Confermato al Castello il Carosello dei Carabinieri a cavallo. Spostati in Aula Consiliare gli altri eventi Leggi tutta la notizia su Cronachecittadine.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Cronache Cittadine– Domani, Venerdì 18 Ottobre, a causa delle previsionipoco rassicuranti, l’evento che ufficialmente aprirà le celebrazioni, subirà L'articoloilperdel 90°alildeiingliCronache Cittadine.

