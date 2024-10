Acosta mette pepe tra Martin e Bagnaia: “Ducati accetterà di perdere il numero 1?” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Phillip Island, 17 ottobre 2024 – Ultimi quattro gp, Pecco Bagnaia e Jorge Martin ad armi pari, nessun ulteriore sviluppo sulla moto 2024, ma c’è chi crede che Ducati preferisca mantenere il numero uno in casa ed evitare il rischio che possa finire sulla carena di Aprilia. Jorge Martin ha firmato con Noale dopo la scelta di Ducati di preferirgli Marc Marquez per il 2025 e questo, secondo Pedro Acosta, potrebbe avere un peso nella lotta mondiale che da qui a metà novembre decreterà il nuovo campione iridato. Si riparte da Phillip Island, dove a mettere pepe alla vigilia ci ha pensato proprio il pilota KTM, scelto da Moto gp per fare un paio di domande ai duellanti separati da soli dieci punti. Sport.quotidiano.net - Acosta mette pepe tra Martin e Bagnaia: “Ducati accetterà di perdere il numero 1?” Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Phillip Island, 17 ottobre 2024 – Ultimi quattro gp, Peccoe Jorgead armi pari, nessun ulteriore sviluppo sulla moto 2024, ma c’è chi crede chepreferisca mantenere iluno in casa ed evitare il rischio che possa finire sulla carena di Aprilia. Jorgeha firmato con Noale dopo la scelta didi preferirgli Marc Marquez per il 2025 e questo, secondo Pedro, potrebbe avere un peso nella lotta mondiale che da qui a metà novembre decreterà il nuovo campione iridato. Si riparte da Phillip Island, dove arealla vigilia ci ha pensato proprio il pilota KTM, scelto da Moto gp per fare un paio di domande ai duellanti separati da soli dieci punti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MotoGP - Marc Marquez : “Martin e Bagnaia alzeranno ancora l’asticella. Voglio finire bene la stagione” - Magari cerco la pressione per ottenere il terzo posto in campionato, correre senza pressione è molto facile, ma non è quello che voglio. Poi, se faccio terzo o quarto cambia poco, nessuno si ricorderà fra un anno chi ha fatto terzo e chi ha fatto quarto. . “La pressione me la metto da solo perché è anche una forma di allenamento. (Oasport.it)

MotoGP - scatta il weekend di Phillip Island : Bagnaia a -10 lancia la sfida a Martin - 00. La sensazione è che, ancora una volta, meteo permettendo, saranno le Ducati a fare la voce grossa, con KTM e Aprilia che proveranno ad inserirsi. Si entra ufficialmente nella fase decisiva di una stagione che ci sta regalando emozioni a non finire. Questa notte, come detto, si partirà con il weekend sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island, dopodiché sarà la volta del Gran ... (Oasport.it)

Acosta mette in difficoltà Bagnaia davanti a tutti : gli fa la domanda più scomoda su Ducati e Martin - Nel corso della conferenza stampa del GP d'Australia della MotoGP 2024 Pecco Bagnaia si è trovato a dover rispondere alla domanda più scomoda sulla lotta iridata con Jorge Martin e ai possibili favoritismi di Ducati: a porla però non è stato un giornalista, bensì un suo collega, il giovane talento della KTM Pedro Acosta. (Fanpage.it)