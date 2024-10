Volley, Challenge Cup femminile 2024/25: Roma ai sedicesimi di finale, Karlovac demolito a domicilio (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma Volley avanza ai sedicesimi di finale della Cev Challenge Cup femminile 2024/25. Le ragazze di coach Giuseppe Cuccarini hanno demolito a domicilio il Kelteks Karlovac per 3-0 (25-17, 25-15, 25-9), bissando così il netto 3-0 della gara d’andata di una settimana fa. Partita completamente dominata dalle Wolves capitoline, che non hanno mai concesso alle croate alcuna chance: bastavano due set per guadagnarsi la qualificazione, ma il terzo parziale è stato ancor più senza storia dei primi due. Top scorer dell’incontro Amelie Rotar con 17 punti, seguita da Gabriela Orvosova con 13. Roma affronterà ora le romene del Rapid Bucaresti ai sedicesimi di finale della terza competizione continentale per club, in programma ad inizio novembre. Volley, Challenge Cup femminile 2024/25: Roma ai sedicesimi di finale, Karlovac demolito a domicilio SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)avanza aididella CevCup/25. Le ragazze di coach Giuseppe Cuccarini hannoil Kelteksper 3-0 (25-17, 25-15, 25-9), bissando così il netto 3-0 della gara d’andata di una settimana fa. Partita completamente dominata dalle Wolves capitoline, che non hanno mai concesso alle croate alcuna chance: bastavano due set per guadagnarsi la qualificazione, ma il terzo parziale è stato ancor più senza storia dei primi due. Top scorer dell’incontro Amelie Rotar con 17 punti, seguita da Gabriela Orvosova con 13.affronterà ora le romene del Rapid Bucaresti aididella terza competizione continentale per club, in programma ad inizio novembre.Cup/25:aidiSportFace.

