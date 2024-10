Visita guidata alla mostra "Disney. L'arte di raccontare storie senza tempo" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Visita guidata alla mostra "Disney. L'arte di raccontare storie senza tempo" è un'occasione per far riaffiorare ricordi ed emozioni attraverso i film di Walt Disney che tutti noi abbiamo visto. L'esposizione permette di indagare cosa c'è dietro a un cortometraggio o a un lungometraggio: un Padovaoggi.it - Visita guidata alla mostra "Disney. L'arte di raccontare storie senza tempo" Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La. L'di" è un'occasione per far riaffiorare ricordi ed emozioni attraverso i film di Waltche tutti noi abbiamo visto. L'esposizione permette di indagare cosa c'è dietro a un cortometraggio o a un lungometraggio: un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Visita guidata alla scoperta della Verona sotterranea - Un pomeriggio dedicato all'archeologia veronese, da scoprire con un itinerario che comprende tutte le nostre aree archeologiche. . DOMENICA 20 OTTOBRE ORE 15 - LA VERONA SOTTERRANEA Il percorso ha inizio presso la Villa Romana di Valdonega, fuori le mura, dove ci attendono resti di una. (Veronasera.it)

Con-Vivere - visita guidata alla mostra Artificiale - Per chiudere in bellezza l’evento per venerdì alle 18 nella sede di via Verdi in programma ci sono un artist talk e una vista guidata con gli artisti e la curatrice Chiara Dall’Olio (nella foto). C’è ancora tempo fino a sabato per visitare la mostra ‘Artificiale’ di Palazzo Binelli, realizzata per il festival Con-Vivere. (Lanazione.it)

Pisa e il computo del tempo - visita guidata RiscopriAmo Pisa - Continuano i tour guidati con l’iniziativa 'RiscopriAmo Pisa', avviata dal Comune di Pisa. Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni sono da effettuare sul... (Pisatoday.it)