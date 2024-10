Cultweb.it - Perché fa discutere il corso di nuoto rivolto solo a donne musulmane a Figline Valdarno?

Leggi tutta la notizia su Cultweb.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La scelta voluta dalla UISP di(Firenze) di organizzare undi, presso la piscina comunale,persta mettendo in disaccordo tutti. L’Unione Italiana Sport per Tutti ha fatto sapere tramite le parole del presidente Marco Ceccantini che l’iniziativa è legata a una richiesta specifica, ovvero fare sport in serenità. Eppure, Lega e Fratelli d’Italia hanno parlato di “segregazione” e “ghettizzazione”. Addirittura, come si legge in una nota congiunta dell’europarlamentare Susanna Ceccardi e della capogruppo in Consiglio regionale della Toscana Elena Meini, si tratterebbe di apartheid per le. Di parere opposto, il sindaco di, Valerio Pianigiani: “Questa iniziativa non limita i diritti di nessuno, anzi li amplia,mira a coinvolgere anche chi altrimenti resterebbe ai margini.