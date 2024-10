Parco della Resistenza: da novembre i lavori di riqualificazione della piastra polivalente (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Avrà un nuovo look la piastra polivalente del Parco delle Resistenza grazie agli interventi di riqualificazione che il Comune di Riccione ha in programma a partire dai primi giorni di novembre. Il progetto di riqualificazione prevede la messa in sicurezza e il ripristino del fondo dell’attuale Riminitoday.it - Parco della Resistenza: da novembre i lavori di riqualificazione della piastra polivalente Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Avrà un nuovo look ladeldellegrazie agli interventi diche il Comune di Riccione ha in programma a partire dai primi giorni di. Il progetto diprevede la messa in sicurezza e il ripristino del fondo dell’attuale

Parco Nord : via ai lavori di riqualificazione

Prenderanno avvio a breve i lavori per il completamento dellariqualificazione del Parco Nord. Il progetto prevede un investimento complessivo di 400.000 euro e al termine dei lavori, previsto entro sei mesi dall'inizio dell'attività, verrà restituita ai cittadini e alle cittadine del San...

Conclusi i lavori di riqualificazione al Parco della Rimembranza di Sezze : martedì l'area torna a disposizione della comunità

I lavori di riqualificazione del Monumento al Parco della Rimembranza di Sezze sono giunti alla conclusione, e l'area verrà ufficialmente riconsegnata alla cittadinanza martedì 15 ottobre, alle ore 16. Con questo intervento abbiamo voluto restituire dignità e decoro a un'area che rappresenta il cuore pulsante del nostro patrimonio storico-culturale – ha dichiarato Lucidi – e questo è solo uno ...

VIDEO | Veleni al parco Magnolia bloccano la riqualificazione : "Abbiamo denunciato tutto - lavoriamo per mettere in sicurezza"

Sostanze inquinanti al Parco Magnolia di Giostra fanno slittare i tempi per la riqualificazione. Il sub commissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina Marcello Scurria è anche stamattina al lavoro e si è recato sul posto per un sopralluogo. In particolare le verifiche sullo strato.