Mister Movie | Now You See Me 3 Aggiornamento dato da Jesse Eisenberg dopo aver subito la frattura del dito

Now You See Me 3 Aggiornamento dato da Jesse Eisenberg dopo aver subito la frattura del dito

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’entusiasmo per il nuovo capitolo della saga dei Four Horsemen è alle stelle. Now You See Me 3 è pronto a sbalordire il pubblico con nuove illusioni e colpi di scena, ma le riprese non sono state del tutto tranquille., che torna a interpretare il ruolo di Danny Atlas, ha rivelato di essersi infortunato durante le riprese. Now You See Me 3:si infortuna sul set, ma promette un film “sbalorditivo” “Sono quasi arrivato fino alla fine senza rompere niente”, ha scherzato l’attore, riferendosi ad uninfortunato. “Ma il film è davvero sbalorditivo. È diretto da Ruben Fleischer, con cui ho già collaborato in altre occasioni”.ha sottolineato come l’ambientazione e gli effetti speciali siano talmente realistici da sembrare quasi irreali.