Meteo Enna: le previsioni per domani giovedì 17 ottobre (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le previsioni Meteo per Enna di giovedì 17 ottobre segnalano una giornata caratterizzata da un'alternanza tra cieli nuvolosi e nubi sparse. Le temperature rimarranno piacevoli, con punte massime che toccheranno i 24,8°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà costante, variando dal 54% all'89% nell'arco della giornata. I venti saranno deboli, provenienti da sud, con velocità massime di 12,8 km/h. In serata si prevede un nuovo incremento della copertura nuvolosa, con temperature in calo fino a 16°C. L'umidità salirà, attestandosi attorno all'82%. I venti rimarranno deboli, con una direzione principalmente da sud.

Terreno fragile dopo la pioggia : allerta meteo 'gialla' per il Ravennate - Dopo l'ondata di maltempo che ha causato nuovi allagamenti a Traversara, il terreno fragile continua a destare preoccupazioni. Per questo la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo 'gialla' per piene dei fiumi per la provincia di Ravenna, valida dalla mezzanotte di sabato 5 alla mezzanotte... (Ravennatoday.it)

“Prima l’impennata - poi…” : Meteo - Giuliacci svela cosa succede - Dopo il freddo improvviso e addirittura l’arrivo della neve in montagna, il mese di settembre potrebbe concludersi con un clima più mite. Previsioni meteo Giuliacci. (Continua…) Leggi anche: Meteo, Giuliacci rivela cosa sta succedendo: le sue parole Leggi anche: L’arrivo del caldo è ufficiale, c’è la data: ecco le previsioni meteo di Giuliacci Previsioni meteo, Giuliacci svela cosa ... (Tvzap.it)

Emergenza meteo a Ravenna : pericolo legato ai fiumi Lamone e Montone - Si riepilogano di seguito i principali contenuti degli ultimi provvedimenti e comunicazioni del Comune di Ravenna in merito all’emergenza meteo in atto. Sul versante dei fiumi la preoccupazione è sulla tenuta degli argini. Parallelamente le rotture fluviali nei comuni confinanti con quello di... (Ravennatoday.it)