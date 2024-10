Maltempo in Liguria, esondati fiumi: bloccato tratto A10 Genova-Ventimiglia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ancora Maltempo sull’Italia, in particolare al Nord, dove la perturbazione di origine atlantica sta portando in queste ore piogge e temporali: in Liguria la situazione è già di massima allerta. A causa delle intense piogge che hanno colpito la provincia di Savona, si registrano allagamenti di strade e scantinati nei Comuni di Calice Ligure e Maltempo in Liguria, esondati fiumi: bloccato tratto A10 Genova-Ventimiglia L'Identità. Lidentita.it - Maltempo in Liguria, esondati fiumi: bloccato tratto A10 Genova-Ventimiglia Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ancorasull’Italia, in particolare al Nord, dove la perturbazione di origine atlantica sta portando in queste ore piogge e temporali: inla situazione è già di massima allerta. A causa delle intense piogge che hanno colpito la provincia di Savona, si registrano allagamenti di strade e scantinati nei Comuni di Calice Ligure einA10L'Identità.

Ancora maltempo al nord - allerta in Liguria e Emilia Romagna - Alla luce dei fenomeni previsti, il Dipartimento ha valutato una allerta arancione per su alcuni settori della Liguria e dell'Emilia-Romagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una nuova allerta meteo che prevede, a partire dalle prime ore di giovedì, precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere anche molto intense e ... (Quotidiano.net)

Allerta meteo arancione per maltempo domani in 2 regioni e scuole chiuse in Liguria : l’elenco dei comuni - Continua a leggere . Allerta meteo e scuole chiuse domani in Liguria dove la Protezione civile ha valutato una allerta meteo arancione per temporali. Allerta arancione anche in Emilia Romagna, allerta gialla in sette regioni. L’elenco in aggiornamento dei comuni che hanno deciso di sospendere le lezioni nel Savonese, in provincia di Genova e nella provincia della Spezia. (Fanpage.it)

Maltempo - paura nel Nord Italia : fiumi esondati - chiuse autostrada e linea ferroviaria. Bimbi bloccati a scuola in Liguria. Domani niente lezioni : ecco dove - Maltempo nel Nord Italia, situazione già critica in Liguria. A causa delle forti piogge nel savonese sono segnalati allagamenti di strade e scantinati nei Comuni di Calice Ligure e Celle... (Leggo.it)