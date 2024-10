Le nuove unghie nude sono al gusto vaniglia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sulle mani d’autunno, le tendenze unghie nude, offrono la variante vanilla chai.L’alternativa discreta alle sfumature più gettonate del periodo, che tradizionalmente spaziano dal burgundy al mattone, fino alle tonalità dei verdi. L’ispirazione, come spesso accade in questi casi, arriva dalle celeb, che sono sempre le prime a intercettare nuovi trend e a farli propri, nella moda come nel beauty. Tendenze unghie nude: le vanilla chai di Selena Gomez È stata Selena Gomez la prima a puntare su questa sfumatura, che non aggiunge nulla alla tradizione dei nude, ma che ne amplifica la resa grazie all’utilizzo combinato di smalto e top coat, che rende l’unghia particolarmente lucida e luminosa, rievocando il colore della vaniglia. Amica.it - Le nuove unghie nude sono al gusto vaniglia Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sulle mani d’autunno, le tendenze, offrono la variante vanilla chai.L’alternativa discreta alle sfumature più gettonate del periodo, che tradizionalmente spaziano dal burgundy al mattone, fino alle tonalità dei verdi. L’ispirazione, come spesso accade in questi casi, arriva dalle celeb, chesempre le prime a intercettare nuovi trend e a farli propri, nella moda come nel beauty. Tendenze: le vanilla chai di Selena Gomez È stata Selena Gomez la prima a puntare su questa sfumatura, che non aggiunge nulla alla tradizione dei, ma che ne amplifica la resa grazie all’utilizzo combinato di smalto e top coat, che rende l’unghia particolarmente lucida e luminosa, rievocando il colore della

