CMG a Milano, un vero evento nazionale per il dialogo tra i media di Italia e Cina (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Ministro Santanchè e la viceministro Xing Bo per una cerimonia clou in Triennale Milano. Rilancio della collaborazione tra i broadcaster di Italia e Cina e nuove coproduzioni, per parlare di più dell'Italia in Cina, con reciprocità Ilgiornale.it - CMG a Milano, un vero evento nazionale per il dialogo tra i media di Italia e Cina Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Ministro Santanchè e la viceministro Xing Bo per una cerimonia clou in Triennale. Rilancio della collaborazione tra i broadcaster die nuove coproduzioni, per parlare di più dell'in, con reciprocità

Un concerto di beneficenza a Milano : Antonella Ruggiero per la Medicina dei Fragili - L’impegno dell’associazione si manifestata attraverso numerosi progetti, eventi e raccolte fondi che mirano a far crescere la consapevolezza sulle necessità dei malati e sulle risorse disponibili per supportarli. Facebook WhatsApp Twitter Un evento imperdibile si prepara a colorare la scena musicale milanese il prossimo 19 ottobre, quando l’artista Antonella Ruggiero si esibirà in un ... (Gaeta.it)

Repair Day Contest 2024 - a Milano la terza edizione dell’officina green - Si consiglia di portare gli oggetti da riparare anche nei giorni precedenti l'evento e poi andare a ritirarli domenica 20 ottobre, durante l'evento, oppure nei giorni successivi. Nel pomeriggio si svolgerà un talk sulle 3 R dell'economia circolare (ridurre, riusare, riciclare), seguirà la premiazione delle squadre partecipanti al contest. (Ilgiorno.it)

Luca Ziliani avvistato a Milano - l'appello : “Avvicinatelo e chiamate il 112” - Il giovane di 16 anni è scomparso dalla sua Monticello Brianza all'improvviso e senza lasciare grandi tracce: fino alla mattinata odierna l'ultimo avvistamento certo era fissato nel tempo alle 2. . . 37 dell'11 ottobre all'altezza del Bowling di Merate. . Proseguono da giorni le ricerche di Luca Ziliani. (Leccotoday.it)