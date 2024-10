Gaeta.it - BluFennec: il nuovo leader nel turismo di lusso con quattro tour operator d’eccellenza

Nel panorama deldiglobale,si presenta come una realtà innovativa, nata nel 2024 grazie all'unione di esperienze consolidate da parte di un gruppo didi riferimento. Questa iniziativa è capitanata da Ruta40 e comprende tre marchi affermati: Gabbiano Livingston, Carréblu e Upperail. Ognuno di questii specializzati porta con sé competenze uniche e di alta qualità, ideali per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più esigente e alla ricerca di esperienze personalizzate e memorabili. La nascita e il percorso di Ruta40 Ruta40 è stata fondata nel 2002 a Bisceglie da Roberto Pasqua e Paola Sburlati con l'obiettivo di offrire viaggi tailor-made in Sud America.