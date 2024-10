90 anni Consorzio Parmigiano Reggiano, evento a Parma con Mattarella (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Parma (ITALPRESS) – Mercoledì 16 ottobre, il Consorzio del Parmigiano Reggiano ha celebrato il 90° anniversario della fondazione con una serata speciale al Teatro Regio di Parma “alla pregiatissima presenza di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica Italiana, a riconoscimento dell’importanza della Dop come prodotto fondante del patrimonio italiano e del valore dell’opera di chi ogni giorno partecipa alla sua creazione”, si legge in una nota. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)(ITALPRESS) – Mercoledì 16 ottobre, ildelha celebrato il 90°versario della fondazione con una serata speciale al Teatro Regio di“alla pregiatissima presenza di Sergio, presidente della Repubblica Italiana, a riconoscimento dell’importanza della Dop come prodotto fondante del patrimonio italiano e del valore dell’opera di chi ogni giorno partecipa alla sua creazione”, si legge in una nota.

