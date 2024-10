Gaeta.it - Un nuovo melone da mangiare come una mela: Superfruiter svela la varietà Cherry Melon

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un contesto di crescente domanda per frutta più comoda e consumabile, laha sviluppato una nuovadi, il, progettato per essere addentatouna. Questa innovativa proposta non è solo un’opzione per soddisfare i palati esigenti, ma rappresenta anche una risposta alle sfide del settore agricolo contemporaneo,i cambiamenti climatici e l’adattamento alle preferenze dei consumatori. La nascita delIlè il risultato di anni di ricerca e selezione di sementi dedicate al, con una specifica attenzione a creare un frutto dalla buccia commestibile e di dimensioni più contenute, con un peso che varia tra 150 e 300 grammi.