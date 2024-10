**Ue: Renzi, 'Meloni solito incrocio tra Wonder Woman e Calimero'** (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Ancora una volta da Meloni un incrocio tra Wonder Woman e Calimero". Così Matteo Renzi al Senato per le comunicazione della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. Liberoquotidiano.it - **Ue: Renzi, 'Meloni solito incrocio tra Wonder Woman e Calimero'** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Ancora una volta dauntra". Così Matteoal Senato per le comunicazione della premier Giorgiain vista del Consiglio europeo.

Migranti - Renzi : “Meloni dà 900 milioni all’Albania anziché darli a Carabinieri e Polizia” - ROMA – “Giorgia Meloni ha dato 900 milioni di euro per i migranti in Albania, anziché darli a Carabinieri e Polizia per garantire la sicurezza in Italia”. L'articolo Migranti, Renzi: “Meloni dà 900 milioni all’Albania anziché darli a Carabinieri e Polizia” sembra essere il primo su L'Opinionista. . (Lopinionista.it)

Migranti - Renzi critica la strategia di Meloni : “Prevedo un futuro difficile” - Renzi ha chiarito il suo obiettivo politico: "L'unico disegno che abbiamo è mandare a casa Giorgia Meloni" L'articolo Migranti, Renzi critica la strategia di Meloni: “Prevedo un futuro difficile” proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

C.sinistra : Renzi - 'nel 2019 alleanza con M5S per fermare Salvini - ora per battere Meloni' - . Allora ho fatto l'accordo con i 5 Stelle pur soffrendo comeun cane perchè era l'unico modo di salvare il Paese dal sovranismo come mettersi insieme è l'unico modo per mandare a casa Meloni". (Adnkronos) - "Non do consigli a Elly Schlein perchè penso che lei si è presa il suo posto vincendo le primarie. (Liberoquotidiano.it)