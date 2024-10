Sanità, Fondo Asim: le nuove sfide del settore al convegno per i 10 anni di attività (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - Le ipotesi di riforma sanitaria avanzate negli ultimi mesi e soprattutto gli importanti movimenti normativi e regolamentari in atto, tra cui quelli aventi ad oggetto il progetto ‘Cruscotto delle prestazioni', sono i temi al centro dell'incontro ‘Le nuove sfide dei fondi sanitari: dall'integrazione pubblico-privato alla tutela dei grandi rischi', che si è svolto a Roma, promosso per il decimo compleanno del Fondo Asim, Fondo di assistenza sanitaria integrativa del settore delle imprese esercenti servizi di pulizia, servizi integrati/multiservizi. La Sanità integrativa - si legge in una nota - continua a crescere insieme ai bisogni dei cittadini in un contesto in cui si annunciano importanti riforme nell'ottica della sussidiarietà e dell'integrazione pubblico-privato. Liberoquotidiano.it - Sanità, Fondo Asim: le nuove sfide del settore al convegno per i 10 anni di attività Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - Le ipotesi di riforma sanitaria avanzate negli ultimi mesi e soprattutto gli importanti movimenti normativi e regolamentari in atto, tra cui quelli aventi ad oggetto il progetto ‘Cruscotto delle prestazioni', sono i temi al centro dell'incontro ‘Ledei fondi sanitari: dall'integrazione pubblico-privato alla tutela dei grandi rischi', che si è svolto a Roma, promosso per il decimo compleanno deldi assistenza sanitaria integrativa deldelle imprese esercenti servizi di pulizia, servizi integrati/multiservizi. Laintegrativa - si legge in una nota - continua a crescere insieme ai bisogni dei cittadini in un contesto in cui si annunciano importanti riforme nell'ottica della sussidiarietà e dell'integrazione pubblico-privato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sanità - Fondo Asim : le nuove sfide del settore al convegno per i 10 anni di attività - La centrale operativa ha risposto nel 2023 a oltre 300 mila chiamate di cui 120 mila con operatori umani. 650 imprese. Le parti che hanno sottoscritto il suddetto contratto nazionale sono: per la parte datoriale Anip-Confindustria, Legacoop produzione e servizi, Confcooperative lavoro e servizi, Agci servizi, Unionservizi-Confapi; per le rappresentanze dei lavoratori: Filcams Cgil, Fisascat Cisl, ... (Liberoquotidiano.it)

Sanità - l’affondo di Tommasetti (Lega) : “La Campania con De Luca è finita nel baratro” - La constatazione di Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, parte dai dati pubblicati dalla Fondazione Gimbe, che fotografano la crisi della Sanità. “Anche in questo caso la Campania è ultima in Italia, con un saldo negativo di circa 3 miliardi di euro in un decennio. Non si può continuare a ignorare il grido d’aiuto di migliaia di cittadini che si sentono abbandonati. (Anteprima24.it)

Aumento sigarette - arriva la tassa (di scopo) da 5 euro? Sanità in profondo rosso - ecco cosa sappiamo - Una maxi tassa di scopo sulle sigarette (da 5 euro) per finanziare la sanità pubblica al collasso con circa 13 miliardi di euro. La proposta, lanciata dagli oncologi e spalleggiata... (Ilmessaggero.it)