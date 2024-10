No, venerdì 18 ottobre non ci sarà sciopero dei trasporti a Roma (Di martedì 15 ottobre 2024) venerdì 18 ottobre non ci sarà sciopero dei trasporti. Nonostante la mobilitazione nazionale proclamata dal sindacato Si Cobas, tram, bus, metro e ferrovie ex concesse di Roma e del Lazio viaggeranno regolarmente. A pochi giorni dallo sciopero, infatti, l'Atac e gli operatori privati che Romatoday.it - No, venerdì 18 ottobre non ci sarà sciopero dei trasporti a Roma Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024)18non cidei. Nonostante la mobilitazione nazionale proclamata dal sindacato Si Cobas, tram, bus, metro e ferrovie ex concesse die del Lazio viaggeranno regolarmente. A pochi giorni dallo, infatti, l'Atac e gli operatori privati che

