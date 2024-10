Migranti: Boccia, '1mld per centri detenzione Albania invece che per Sanità e persone' (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott (Adnkronos) - "Non è l'accordo con l'Albania che salverà la coscienza di nessun sovranista sulla questione dei Migranti. Quel miliardo speso in Albania avremmo potuto destinarlo sulla Sanità, sui servizi indispensabili alla persona. Sono finiti in Albania per costruire centri che voi chiamate di accoglienza ma che saranno di detenzione". Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia in aula in Senato. Liberoquotidiano.it - Migranti: Boccia, '1mld per centri detenzione Albania invece che per Sanità e persone' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott (Adnkronos) - "Non è l'accordo con l'che salverà la coscienza di nessun sovranista sulla questione dei. Quel miliardo speso inavremmo potuto destinarlo sulla, sui servizi indispensabili alla persona. Sono finiti inper costruireche voi chiamate di accoglienza ma che saranno di". Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francescoin aula in Senato.

