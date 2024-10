Marmo e nuove leggi. Fari sul disciplinare delle concessioni. Tutele per le aziende (Di martedì 15 ottobre 2024) Prosegue il confronto della commissione Marmo con gli attori del territorio in previsione del nuovo disciplinare sulle gare e le concessioni. Ieri nel gruppo di lavoro presieduto da Nicola Marchetti e in cui è intervenuta anche la sindaca Serena Arrighi si è fatto il punto della situazione con le riflessioni degli stessi rappresentanti delle imprese del lapideo. Il grande tema della scorsa settimana, con il ricorso presentato da un nutrito pool di aziende contro il regolamento sulla tracciabilità , non è stato praticamente discusso nella commissione, lasciando come tema principale al tavolo il disciplinare sulle gare e le concessioni, con le imprese che si sono prese il dovuto tempo per analizzarlo in assemblea e discutere di eventuali proposte o integrazioni. Lanazione.it - Marmo e nuove leggi. Fari sul disciplinare delle concessioni. Tutele per le aziende Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Prosegue il confronto della commissionecon gli attori del territorio in previsione del nuovosulle gare e le. Ieri nel gruppo di lavoro presieduto da Nicola Marchetti e in cui è intervenuta anche la sindaca Serena Arrighi si è fatto il punto della situazione con le riflessioni degli stessi rappresentantiimprese del lapideo. Il grande tema della scorsa settimana, con il ricorso presentato da un nutrito pool dicontro il regolamento sulla tracciabilità , non è stato praticamente discusso nella commissione, lasciando come tema principale al tavolo ilsulle gare e le, con le imprese che si sono prese il dovuto tempo per analizzarlo in assemblea e discutere di eventuali proposte o integrazioni.

