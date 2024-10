Italia-Israele ad alta tensione. Corteo e fischi durante l’inno (Di martedì 15 ottobre 2024) Quando la piazza è più temuta delle curve. Italia-Israele ha un ’prima’ che sul piano della sicurezza vale quanto l’appuntamento calcistico. Perché a Udine trova palcoscenico e altra voce l’opposizione Italiana e palestinese al conflitto in corso a Gaza e in Libano. "Fuori Israele dalla Fifa", si legge in uno striscione esposto durante il Corteo di circa 300 persone, partito nel tardo pomeriggio con decine di bandiere palestinesi. "Come si dice ‘no alla Russia’, allo stesso modo si dica ‘no a Israele’", scandiscono i manifestanti. Secondo gli organizzatori del Corteo, la partita "legittima lo stato di Israele e le sue politiche". "Fuori Israele dalla Fifa", si legge in uno striscione. Ancora: "Non è Fifa, è terrore". Il dispositivo di sicurezza rinforzato (mille agenti tra città e stadio inclusi unità cinofile e tiratori scelti) garantisce tutti. Quotidiano.net - Italia-Israele ad alta tensione. Corteo e fischi durante l’inno Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Quando la piazza è più temuta delle curve.ha un ’prima’ che sul piano della sicurezza vale quanto l’appuntamento calcistico. Perché a Udine trova palcoscenico e altra voce l’opposizionena e palestinese al conflitto in corso a Gaza e in Libano. "Fuoridalla Fifa", si legge in uno striscione espostoildi circa 300 persone, partito nel tardo pomeriggio con decine di bandiere palestinesi. "Come si dice ‘no alla Russia’, allo stesso modo si dica ‘no a’", scandiscono i manifestanti. Secondo gli organizzatori del, la partita "legittima lo stato die le sue politiche". "Fuoridalla Fifa", si legge in uno striscione. Ancora: "Non è Fifa, è terrore". Il dispositivo di sicurezza rinforzato (mille agenti tra città e stadio inclusi unità cinofile e tiratori scelti) garantisce tutti.

Italia-Israele - capitan Di Lorenzo eroe del match : "Giornata indimenticabile. La doppietta? Ero già contento per la fascia" - È una serata che mi porterò dietro per tutta la vita". . "I momenti complicati capitano a tutti i calciatori, l’ho affrontato con equilibrio e sono andato avanti. "La doppietta da capitano? Era emozionante anche solo portare la fascia e i due gol sono qualcosa di bello. . . Lo ha detto a Rai Sport Giovanni Di Lorenzo dopo i due gol segnati nel 4-1 inflitto dagli azzurri ad Israele in Nations ... (Gazzettadelsud.it)

Italia-Israele - Spalletti gode... a metà : "Potevamo segnare più gol" - «Va molto bene così, anche se abbiamo avuto la possibilità di fare più gol». . "Siamo stati squadra anche oggi - ha aggiunto il ct azzurro - Non abbiamo concretizzato occasioni create in modo clamoroso: contro una squadra che faceva densità davanti all’area, arrivare. . Luciano Spalletti commenta così, ai microfoni di RaiSport, il 4-1 a Israele a Udine, nella quarta giornata di Nations League. (Gazzettadelsud.it)

Italia - che bellezza! Poker a Israele dopo una vigilia tribolata. In gol Retegui (su rigore) - Di Lorenzo (doppietta) e Frattesi. In gol anche Abu Fani - Applausi per l'ingresso in campo (e per le giocate). . . L'Italia stravince e convince contro il fanalino di coda del girone Israele. . Dopo un primo tempo in cui Retegui e compagni sprecano di tutto e di più (concluso comunque 1-0 grazie al rigore dello stesso Retegui), nella ripresa gli Azzurri concretizzano di più grazie alla doppietta di Di Lorenzo e al gol del solito Frattesi. (Gazzettadelsud.it)