Compagnia della Vela Forte dei Marmi | ecco il miglior spaghetto alle arselle

(Di martedì 15 ottobre 2024) State cercando ilin Versilia? E alloraun premio di grande prestigio per celebrare al meglio una delle eccellenze del territorio. Gran finale per gli SpaghettiAwards. Venerdì 18 ottobre, a partire dore 18:00 presso ladidei, si terrà la cerimonia di premiazione che incoronerà ilpiatto di spaghetti2024costa apuo-versiliese. Il Deus Ex Machina Ing. Massimo Gelati ha confessato, nel corso di questi mesi, che l’interessante iniziativa sta raccogliendo sempre più apprezzamento, anche in termini di adesioni. In gara circa quaranta locali sulla spiaggia, principalmente adeima anche a Viareggio e dintorni, che si sono sfidati a colpi di spaghetti. Il tutto valutato da un’attenta commissione.