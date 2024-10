A Potenza nasce “Area Civica”: nuovo gruppo politico formatosi da ex membri di Basilicata Casa Comune (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante novità politica si è manifestata questa mattina a Potenza, dove è stata avviata l’associazione “Area Civica“, composta da figure di spicco del consiglio comunale lucano. Il gruppo, che include il vicesindaco Federica D’Andrea e i consiglieri Rocco Pepe, Marica Cillo, Francesco Villano e Claudia Marone, si distacca da Basilicata Casa Comune, partito con cui avevano condiviso il cammino amministrativo fino a oggi. L’associazione si configura come una nuova realtà che punta a ripensare il rapporto tra politica e cittadinanza, mantenendo un forte legame con le radici territoriali. I fondamenti di Area Civica L’associazione “Area Civica” presenta un manifesto politico che si basa su alcuni temi chiave ritenuti essenziali per il futuro della città. Gaeta.it - A Potenza nasce “Area Civica”: nuovo gruppo politico formatosi da ex membri di Basilicata Casa Comune Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante novità politica si è manifestata questa mattina a, dove è stata avviata l’associazione ““, composta da figure di spicco del consiglio comunale lucano. Il, che include il vicesindaco Federica D’Andrea e i consiglieri Rocco Pepe, Marica Cillo, Francesco Villano e Claudia Marone, si distacca da, partito con cui avevano condiviso il cammino amministrativo fino a oggi. L’associazione si configura come una nuova realtà che punta a ripensare il rapporto tra politica e cittadinanza, mantenendo un forte legame con le radici territoriali. I fondamenti diL’associazione “” presenta un manifestoche si basa su alcuni temi chiave ritenuti essenziali per il futuro della città.

