61 anni e super chic, così l'attrice ha riletto la gonna in denim in chiave bon ton (Di martedì 15 ottobre 2024) Per partecipare all'Hamptons Film Festival in compagnia del suo chihuahua Pilaf, Demi Moore ha scelto un look raffinato sui toni del grigio e del nero. L'attrice ha indossato un completo della collezione resort 2025 di Self-Portrait, caratterizzato da giacca monopetto bouclé e gonna midi svasata in denim scuro. Per completare la mise, l'ex moglie di Bruce Willis ha scelto un paio di décolleté con cinturino alla caviglia e gioielli di Shay Jewelry. La gonna di jeans, specie se scura e dal taglio bon ton, si presta anche alle occasioni più formali. Come insegna Demi Moore. GUARDA LE FOTO Demi Moore: ieri e oggi, evoluzione di stile Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'outfit di Demi Moore: per rivalutare la gonna di jeans Amica.

Veneto : calo delle superfici dedicate al kiwi e danni in agricoltura nel 2023 - Infatti, per i produttori della provincia di Verona e di altre aree venete, restano significative le perdite produttive collegate alla moria delle piante e alla presenza di batteri nocivi. Attualmente, gli agricoltori veneti si trovano a dover far fronte a conseguenze pesanti derivanti non solo dalla moria ma anche da problematiche legate alla batteriosi e da gelate primaverili imprevedibili. (Gaeta.it)

Alice Arzuffi è super sull’Altopiano di Asiago. Di nuovo un bronzo agli Europei dopo 7 anni : "Sono felice di riavere questa medaglia" - Dopo una lunga corsa insieme a Silvia (Persico), ci siamo arrese alla forza imposta dall’atleta della Svizzera"Danilo Viganò . Finisce con una medaglia di bronzo la prestazione della seregnese nella sfida Continentale sull’Altopiano di Asiago, nel Vicentino, dove si è svolta la gara della categoria Donne Elite. (Sport.quotidiano.net)

Ineos Britannia non può nulla : New Zealand superiore come barca ed equipaggio : Kiwi sul 4-0 - In una fase di grande separazione, New Zealand metteva il turbo navigando verso il lato destro e piazzava un vero e proprio sorpasso di forza, transitando davanti al secondo incrocio. I detentori del trofeo, in condizioni di vento tra 10 e 12 nodi, confermano anche oggi di avere a disposizione una barca sensazionale e decisamente più veloce rispetto agli avversari. (Oasport.it)