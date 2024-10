Stellantis, le parole di Tavares aprono un nuovo fronte (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Non scarto nulla": ha risposto così l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, alla domanda se Stellantis intenda tagliare posti di lavoro. "La salute finanziaria di Stellantis non passa unicamente dalla soppressione di posti" ha detto Tavares intervistato da Radio Rtl al salone Europa.today.it - Stellantis, le parole di Tavares aprono un nuovo fronte Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Non scarto nulla": ha risposto così l'amministratore delegato di, Carlos, alla domanda seintenda tagliare posti di lavoro. "La salute finanziaria dinon passa unicamente dalla soppressione di posti" ha dettointervistato da Radio Rtl al salone

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tavares annuncia altre lacrime e sangue per Stellantis : non escludo ulteriori licenziamenti - Si tratta di fiumi di denaro che – per le decisioni del gruppo – hanno prodotto utili per i manager, investimenti all’estero e tagli dolorosi in Italia. “Chiudere le frontiere ai prodotti cinesi è una trappola”, ha detto l’amministratore delegato di Stellantis in riferimento alla recente decisione presa da Bruxelles. (Secoloditalia.it)

Tavares annuncia altre lacrime e sangue per Stellantis : non escludo altri licenziamenti - “Perché Stellantis deve essere il fusibile delle dispute tra l’Unione europea e alcuni dei suoi membri, come l’Italia, che vogliono tornare sulle decisioni prese?”, ha chiesto poi l’amministratore delegato. “Il cuore della nostra riflessione strategica” ha detto Tavares non è il taglio dei posti di lavoro ma “al cuore della nostra riflessione strategica c’è rendere i nostri clienti felici, ... (Secoloditalia.it)

Crisi Stellantis - Tavares resta fino al 2026. Rivoluzione nel management - In corso il processo formale per la successione del ceo. Lasciano la cfo Natalie Knight e Carlos Zarlenga, coo Nord America. Mercato scettico, titolo in rosso. (Ilsole24ore.com)