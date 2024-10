Si uccide a 15 anni con la pistola del padre a Senigallia, s'indaga per istigazione al suicidio e bullismo (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tragedia a Senigallia: un 15enne si è suicidato con la pistola del padre. Gli inquirenti seguono la pista del bullismo e stanno analizzando il suo telefono Notizie.virgilio.it - Si uccide a 15 anni con la pistola del padre a Senigallia, s'indaga per istigazione al suicidio e bullismo Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tragedia a: un 15enne si è suicidato con ladel. Gli inquirenti seguono la pista dele stanno analizzando il suo telefono

