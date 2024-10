Serie A1, I giovani del Ct Vela Messina mai in partita sui campi del Sinalunga (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Ct Vela Messina è tornato a mani vuote dalla trasferta di Sinalunga. I volenterosi giovani del presidente Tato Spatari e del capitano Francesco Caputo hanno potuto ben poco contro il Tc Sinalunga, che si è imposto con il perentorio punteggio di 6 a 0, non concedendo neanche un set ai siciliani Messinatoday.it - Serie A1, I giovani del Ct Vela Messina mai in partita sui campi del Sinalunga Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Ctè tornato a mani vuote dalla trasferta di Sinalunga. I volenterosidel presidente Tato Spatari e del capitano Francesco Caputo hanno potuto ben poco contro il Tc Sinalunga, che si è imposto con il perentorio punteggio di 6 a 0, non concedendo neanche un set ai siciliani

