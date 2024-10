Riavvicinamento tra Shaila e Javier al GF: momenti imbarazzanti e confessioni (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tra Shaila Gatta e Javier Martinez pare sia tornato il sereno all’interno della casa del Grande Fratello. Dopo svariati alti e bassi, i due hanno iniziato a riavvicinarsi, in maniera molto timida e graduale. In queste ore, infatti, si sono lasciati andare a delle confessioni davvero molto interessanti. confessioni inattese tra Javier e Shaila al GF L’intesa che stava nascendo tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sembra essere un lontano ricordo. Tra i due, infatti, c’è stato un netto allontanamento, almeno dal punto di vista sentimentale. Contestualmente, poi, c’è stato un avvicinamento tra la ballerina e Javier Martinez. I due, infatti, dopo essersi lasciati andare ad una doccia bollente, hanno deciso di scambiarsi anche delle confessioni molto interessanti. Tutto.tv - Riavvicinamento tra Shaila e Javier al GF: momenti imbarazzanti e confessioni Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di lunedì 14 ottobre 2024) TraGatta eMartinez pare sia tornato il sereno all’interno della casa del Grande Fratello. Dopo svariati alti e bassi, i due hanno iniziato a riavvicinarsi, in maniera molto timida e graduale. In queste ore, infatti, si sono lasciati andare a delledavvero molto interessanti.inattese traal GF L’intesa che stava nascendo tra Lorenzo Spolverato eGatta sembra essere un lontano ricordo. Tra i due, infatti, c’è stato un netto allontanamento, almeno dal punto di vista sentimentale. Contestualmente, poi, c’è stato un avvicinamento tra la ballerina eMartinez. I due, infatti, dopo essersi lasciati andare ad una doccia bollente, hanno deciso di scambiarsi anche dellemolto interessanti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Shaila Gatta e Javier Martinez ancora vicini - effusioni intime al Grande Fratello : comincia la lovestory? (VIDEO) - io non trovo niente di grave in questo abbraccio. E non mancano le coccole tra i due intimi conoscenti. come ha detto lui, non c'è razionalità se vuoi sbatterci il muso#grandefratellopic. Si registra così il momento della “buonanotte” di Shaila; il tentativo da parte della Gatta di un riavvicinamento allo sportivo, dopo la chiusura dei rapporti con lui. (Superguidatv.it)

Grande Fratello - Shaila confessa : “Javier era duro come...” e Michael decide di cambiare letto - Shaila e Javier: un'intesa sempre più forte sotto le lenzuola Durante gli ultimi giorni della …. Dopo il bacio tra Tommaso e Mariavittoria, un nuovo episodio ha catturato l'attenzione dei telespettatori: nelle ultime ore, Shaila ha raggiunto Javier nel suo letto, dando vita a un momento di forte intimità sotto le lenzuola. (Movieplayer.it)

Grande Fratello : Shaila Gatta tra coccole e incertezze con Javier Martinez - . it. Durante la notte di sabato al Grande Fratello, Shaila Gatta si è avvicinata a Javier Martinez per un momento di tenerezza. I due sono stati abbracciati, scambiandosi coccole, anche se Javier sembrava un po’ a disagio, forse per la vicinanza improvvisa e i cambiamenti repentini di Shaila negli ultimi giorni. (Dailynews24.it)