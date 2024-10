Presentato il ricco cartellone teatrale del Capodaglio di Castelfranco (Di lunedì 14 ottobre 2024) Arezzo, 14 ottobre 2024 – Lucrezia Lante Della Rovere, Massimo Dapporto, Ninni Bruschetta, Claudio "Greg" Gregori, Paola Minaccioni, Alessandro Riccio questi alcuni tra i protagonisti della Stagione 2024/2025 del Teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco-Piandiscò. Ancora una volta il cartellone è frutto della collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e l'Amministrazione comunale. Il debutto avverrà venerdì 6 dicembre con "Non si fa così" di Audrey Schebat, interpretato da Lucrezia Lante Della Rovere e Arcangelo Iannace, sotto la regia di Francesco Zecca. La pièce, tra toni comici e tragici, affronta il tema della coppia e delle sue dinamiche, offrendo una riflessione sull'amore e la sua durata nel tempo. Lanazione.it - Presentato il ricco cartellone teatrale del Capodaglio di Castelfranco Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Arezzo, 14 ottobre 2024 – Lucrezia Lante Della Rovere, Massimo Dapporto, Ninni Bruschetta, Claudio "Greg" Gregori, Paola Minaccioni, Alessandro Riccio questi alcuni tra i protagonisti della Stagione 2024/2025 del Teatro Wandadi-Piandiscò. Ancora una volta ilè frutto della collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e l'Amministrazione comunale. Il debutto avverrà venerdì 6 dicembre con "Non si fa così" di Audrey Schebat, interpretato da Lucrezia Lante Della Rovere e Arcangelo Iannace, sotto la regia di Francesco Zecca. La pièce, tra toni comici e tragici, affronta il tema della coppia e delle sue dinamiche, offrendo una riflessione sull'amore e la sua durata nel tempo.

