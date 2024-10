Mafia, sì a uno sconto di pena per il boss Gianni Nicchi: tornerà libero prima (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il boss di Pagliarelli Gianni Nicchi ha diritto ad uno sconto di pena e, per quanto debba passare ancora diversi anni in carcere, tornerà dunque libero prima. Il "delfino" dello storico capomandamento Nino Rotolo, arrestato da latitante nel 2009 a due passi dal palazzo di giustizia, ha chiesto e Palermotoday.it - Mafia, sì a uno sconto di pena per il boss Gianni Nicchi: tornerà libero prima Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ildi Pagliarelliha diritto ad unodie, per quanto debba passare ancora diversi anni in carcere,dunque. Il "delfino" dello storico capomandamento Nino Rotolo, arrestato da latitante nel 2009 a due passi dal palazzo di giustizia, ha chiesto e

Sconto di pena per Luigi Vitale : rinuncia ai motivi d'appello nel processo al Clan Sangermano - Nel processo d'appello contro Luigi Vitale, accusato di appartenenza al Clan Sangermano, la difesa ha scelto di rinunciare ai motivi di impugnazione, ottenendo così uno sconto di sedici mesi sulla condanna originaria. Il Tribunale di Nola, in primo grado e con rito abbreviato, aveva inflitto a... (Avellinotoday.it)

Pen drive di Zagaria - sconto di pena in Appello per il poliziotto - “Durante le operazioni di cattura – raccontò – sono stato tutto il tempo nel corridoio a scavare per trovare il bunker. Tempo di lettura: 3 minutiSostanzioso sconto di pena in Appello per il poliziotto Oscar Vesevo, condannato a tre anni e tre mesi di reclusione con l’accusa di aver rubato durante le operazioni di cattura del capoclan dei Casalesi Michele Zagaria, avvenute a Casapesenna ... (Anteprima24.it)

Ipotesi sconto di pena per l’assassino di Giogiò - la madre : “Non è giustizia” - L’ipotesi che l’assassino di suo figlio possa tornare in libertà dopo non più di 14 anni dall’omicidio, sconvolge la mamma di “Giogiò” Cutolo. La sentenza a 20 anni di […]. La mamma di Giogiò non ci sta. L’ipotesi che l’assassino di suo figlio possa tornare in libertà dopo non più di 14 anni dall’omicidio la sconvolge. (2anews.it)