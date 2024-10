Il parcheggio di fronte al centro commerciale di Afragola usato per corse clandestine: interviene il prefetto (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto un'intensificazione dei servizi di controllo sul territorio al fine di individuare gli autori delle corse clandestine di auto nel parcheggio del centro commerciale 'Le porte di Napoli' ad Afragola, fenomeno "deprecabile" e che causa "pericolo di Napolitoday.it - Il parcheggio di fronte al centro commerciale di Afragola usato per corse clandestine: interviene il prefetto Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ildi Napoli, Michele di Bari, ha disposto un'intensificazione dei servizi di controllo sul territorio al fine di individuare gli autori delledi auto neldel'Le porte di Napoli' ad, fenomeno "deprecabile" e che causa "pericolo di

