Drammatico incidente dopo la partita Potenza-Foggia: autobus si ribalta, morti 3 giovanissimi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Epilogo tragico per alcuni tifosi del Foggia che si erano recati in pullman per assistere al match della loro squadra del cuore contro il Potenza terminato 1-1 e che sono rimasti coinvolti in un devastante incidente che purtroppo è costato la vita a tre giovanissimi. L’incidente mortale sulla Potenza-Melfi Domenica 13 ottobre un gruppo di tifosi del Foggia era andato a vedere il match della squadra Foggiana contro il Potenza e stava facendo ritorno a casa. L’autobus sul quale viaggiavano, sulla Potenza-Melfi purtroppo già teatro di altri incidenti mortali, a pochi chilometri dallo svincolo di Potenza Est sarebbe finito fuori strada vicino ad una curva, forse a causa dell’impatto con un altro veicolo proveniente dal senso opposto di marcia. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Epilogo tragico per alcuni tifosi delche si erano recati in pullman per assistere al match della loro squadra del cuore contro ilterminato 1-1 e che sono rimasti coinvolti in un devastanteche purtroppo è costato la vita a tre. L’mortale sulla-Melfi Domenica 13 ottobre un gruppo di tifosi delera andato a vedere il match della squadrana contro ile stava facendo ritorno a casa. L’sul quale viaggiavano, sulla-Melfi purtroppo già teatro di altri incidenti mortali, a pochi chilometri dallo svincolo diEst sarebbe finito fuori strada vicino ad una curva, forse a causa dell’impatto con un altro veicolo proveniente dal senso opposto di marcia.

