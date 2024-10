Ci siamo messi in casa Hezbollah (Di lunedì 14 ottobre 2024) La rivelazione del vicepremier Antonio Tajani: «Scoperti cinque miliziani con cittadinanza italiana comprata, la stiamo revocando». Avrebbero ottenuto i passaporti attraverso la sede diplomatica di Roma in Venezuela. Benjamin Netanyahu: «Via i caschi blu dal Libano». Laverita.info - Ci siamo messi in casa Hezbollah Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di lunedì 14 ottobre 2024) La rivelazione del vicepremier Antonio Tajani: «Scoperti cinque miliziani con cittadinanza italiana comprata, la stiamo revocando». Avrebbero ottenuto i passaporti attraverso la sede diplomatica di Roma in Venezuela. Benjamin Netanyahu: «Via i caschi blu dal Libano».

